Взимку очікується дефіцит електроенергії до 35%: світло може бути лише по 6-7 годин на день, — гендиректор Yasno

Населенню та бізнесу рекомендують підготуватися до значного дефіциту електрики.

Взимку в українців може бути світло лише по 6-7 годин на день, оскільки дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що дефіцит точно буде, питання лише — у якому обсязі.

«Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6—7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації», — сказав гендиректор Yasno.

Коваленко рекомендує населенню та бізнесу підготуватися до значного дефіциту електрики. Наприклад, підключити альтернативні джерела живлення.

«Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше», — сказав він.

Він також заявив, що в наступні місяць-півтора ситуація з електропостачанням залишатиметься доволі складною.

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