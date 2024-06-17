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Взимку очікується дефіцит електроенергії до 35%: світло може бути лише по 6-7 годин на день, — гендиректор Yasno

18:00, 17 червня 2024
Населенню та бізнесу рекомендують підготуватися до значного дефіциту електрики.
Взимку очікується дефіцит електроенергії до 35%: світло може бути лише по 6-7 годин на день, — гендиректор Yasno
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Взимку в українців може бути світло лише по 6-7 годин на день, оскільки дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що дефіцит точно буде, питання лише — у якому обсязі.

«Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6—7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації», — сказав гендиректор Yasno.

Коваленко рекомендує населенню та бізнесу підготуватися до значного дефіциту електрики. Наприклад, підключити альтернативні джерела живлення.

«Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше», — сказав він.

Він також заявив, що в наступні місяць-півтора ситуація з електропостачанням залишатиметься доволі складною.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

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