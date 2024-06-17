Зимой ожидается дефицит электроэнергии до 35%: свет может быть только по 6-7 часов в день, – гендиректор Yasno

Населению и бизнесу рекомендуется подготовиться к значительному дефициту электричества.

Зимой у украинцев может быть свет только по 6-7 часов в день, поскольку дефицит электроэнергии составит до 35%. Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что дефицит точно будет, вопрос только в каком объеме.

«Очень сложно прогнозировать зиму, потому что сейчас лето и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон. Зимний пик достаточно велик. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том уровне, что есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, мы можем действительно сидеть 6—7 часов со светом. Но это нужно уже в августе обсуждать, потому что будет понятно, какие у нас возможности по импорту и сколько мы успеем восстановить поколения», — сказал гендиректор Yasno.

Коваленко рекомендует населению и бизнесу подготовиться к значительному дефициту электричества. К примеру, подключить альтернативные источники питания.

«Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность – солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и прочее», — сказал он.

Он также заявил, что в следующие месяц-полтора ситуация с электроснабжением будет оставаться достаточно сложной.

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Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

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