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ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів

16:38, 14 травня 2025
Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.
ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів
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У середу, 14 травня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Петен Яну Леонідівну для призначення на посаду судді Недригайлівського районного суду Сумської області;

Кузьменко Наталю Андріївну для призначення на посаду судді Херсонського окружного адміністративного суду;

Орловського Володимира Володимировича для призначення на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

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суд суддя ВККС

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