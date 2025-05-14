ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей

В среду, 14 мая, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе был рассмотрен вопрос о рекомендациях для назначения на должности судей.
Судьи прошли квалификационное оценивание и признаны Комиссией соответствующими занимаемой должности.
Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:
Петен Яну Леонидовну — для назначения на должность судьи Недригайловского районного суда Сумской области;
Кузьменко Наталью Андреевну — для назначения на должность судьи Херсонского окружного административного суда;
Орловского Владимира Владимировича — для назначения на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.
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