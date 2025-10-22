Конкурс до Закарпатського апеляційного суду — на трьох кандидатів очікує співбесіда

ВККС нагадала, що заяви про участь у конкурсі на 10 вакантних посад суддів у Закарпатському апеляційному суді подали 30 кандидатів.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Закарпатському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 21 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Малюк Віталій Мирославович - 718,57 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Шевчук Василь Володимирович - 721,2 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Пулик Михайло Васильович - 715,4 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Грабовський Віталій Володимирович - припинено кваліфікаційне оцінювання. Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді у зв’язку з неявкою на кваліфікаційне оцінювання

Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 15 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 4 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

