Конкурс в Закарпатский апелляционный суд — трое кандидатов ожидают собеседование

14:08, 22 октября 2025
ВККС напомнила, что заявления на участие в конкурсе на 10 вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде подали 30 кандидатов.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Закарпатском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 21 октября Комиссией приняты следующие решения:

Малюк Виталий Мирославович — 718,57 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Шевчук Василий Владимирович — 721,2 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Пулик Михаил Васильевич — 715,4 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Грабовский Виталий Владимирович — прекращено квалификационное оценивание. Не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде в связи с неявкой на квалификационное оценивание.

ВККС напомнила, что заявления на участие в конкурсе на 10 вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде подали 30 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 26 кандидатами: 15 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 4 кандидата — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

