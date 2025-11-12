Конкурс до Одеського апеляційного суду — двоє кандидатів не підтвердили здатності здійснювати правосуддя

Загалом 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів в Одеському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 11 листопада Комісією ухвалено такі рішення:

Куценко Олександр Володимирович - 411,9 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Гончарова-Парфьонова Ольга Олегівна - перерва до 25 листопада 2025 року

Старіков Олексій Олександрович - 621,27 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів в Одеському апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.