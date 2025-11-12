Конкурс в Одесский апелляционный суд — двое кандидатов не подтвердили способности осуществлять правосудие

Всего 50 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей Одесского апелляционного суда.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 11 ноября Комиссией приняты следующие решения:

Куценко Александр Владимирович — 411,9 балла — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Гончарова-Парфенова Ольга Олеговна — перерыв до 25 ноября 2025 года;

Стариков Алексей Александрович — 621,27 балла — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

