Якими будуть ставки судового збору за подання до господарського суду заяв та скарг у 2026 році

15:40, 17 грудня 2025
З 1 січня 2026 року діятимуть нові розміри ставок судового збору.
З 1 січня 2026 року у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб діятимуть нові розміри ставок судового збору. Про це нагадав Східний апеляційний господарський суд.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

12 грудня 2025 року в газеті «Голос України» опубліковано Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», з 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 3328 гривень.

 

