Какими будут ставки судебного сбора за подачу заяв и жалоб в хозяйственный суд в 2026 году

15:40, 17 декабря 2025
С 1 января 2026 года будут действовать новые размеры ставок судебного сбора.
С 1 января 2026 года в связи с изменением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц будут действовать новые размеры ставок судебного сбора. Об этом напомнил Восточный апелляционный хозяйственный суд.

В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О судебном сборе» судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

12 декабря 2025 года в газете «Голос Украины» опубликован Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», который вступает в силу с 1 января 2026 года.

Согласно статье 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», с 1 января 2026 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составит 3328 гривен.

