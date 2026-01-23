Суддя Людмила Вовк обійняла посаду голови Краснокутського райсуду Харківської області

У Краснокутському районному суді Харківської області обрали голову суду.

22 січня відбулись збори суддів Краснокутського районного суду Харківської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомили у суді.

За результатами таємного голосування на посаду голови Краснокутського районного суду Харківської області було обрано суддю Людмилу Вовк.

