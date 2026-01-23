  1. Суд інфо

Суддя Людмила Вовк обійняла посаду голови Краснокутського райсуду Харківської області

13:18, 23 січня 2026
У Краснокутському районному суді Харківської області обрали голову суду.
Суддя Людмила Вовк обійняла посаду голови Краснокутського райсуду Харківської області
22 січня відбулись збори суддів Краснокутського районного суду Харківської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомили у суді. 

За результатами таємного голосування на посаду голови Краснокутського районного суду Харківської області було обрано суддю Людмилу Вовк.

Раніше ми писали, що у Люботинському міському суді Харківської області обрали нового голову суду.

