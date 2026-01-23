Судья Людмила Вовк заняла должность главы Краснокутского райсуда Харьковской области
13:18, 23 января 2026
В Краснокутском районном суде Харьковской области избрали председателя суда.
22 января состоялось собрание судей Краснокутского районного суда Харьковской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщили в суде.
По результатам тайного голосования на должность председателя Краснокутского районного суда Харьковской области была избрана судья Людмила Вовк.
