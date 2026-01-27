ВРП внесла зміни до Положення про ЄСІТС

ВРП затвердила зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Вища рада правосуддя рішенням від 13 січня 2026 року №26/0/15-26 внесла зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Найбільш суттєвою новацією 2026 року стало запровадження окремого розділу VI «Обробка інформації в ЄСІТС».

Цим розділом, зокрема, визначено, що:

- адміністратор ЄСІТС здійснює обробку персональних даних від імені Державної судової адміністрації України;

- обробка інформації в ЄСІТС здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних, якщо така обробка необхідна для здійснення правосуддя та забезпечення функціонування системи;

- гарантується цілісність і збереження даних, у тому числі у разі деактивації електронного кабінету користувача;

- формалізовано порядок надання інформації за запитами судів та інших уповноважених суб’єктів.

Зміни створюють чітку правову основу для використання інформації з ЄСІТС як належних і допустимих електронних доказів, мінімізують ризики оскарження судових рішень з мотивів «незаконної обробки персональних даних» та спрощують мотивування судових рішень у частині оцінки електронних доказів та даних, отриманих з ЄСІТС.

