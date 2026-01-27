ВСП внес изменения в Положение о ЕСИТС

ВСП утвердил изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия решением от 13 января 2026 года № 26/0/15-26 внес изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Наиболее существенной новацией 2026 года стало внедрение отдельного раздела VI «Обработка информации в ЕСИТС».

Этим разделом, в частности, определено, что:

администратор ЕСИТС осуществляет обработку персональных данных от имени Государственной судебной администрации Украины;

обработка информации в ЕСИТС осуществляется без получения согласия субъекта персональных данных, если такая обработка необходима для осуществления правосудия и обеспечения функционирования системы;

гарантируется целостность и сохранность данных, в том числе в случае деактивации электронного кабинета пользователя;

формализован порядок предоставления информации по запросам судов и других уполномоченных субъектов.

Изменения создают четкую правовую основу для использования информации из ЕСИТС в качестве надлежащих и допустимых электронных доказательств, минимизируют риски обжалования судебных решений по мотивам «незаконной обработки персональных данных» и упрощают мотивирование судебных решений в части оценки электронных доказательств и данных, полученных из ЕСИТС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.