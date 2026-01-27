  1. Суд инфо

ВСП внес изменения в Положение о ЕСИТС

13:17, 27 января 2026
ВСП утвердил изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Высший совет правосудия решением от 13 января 2026 года № 26/0/15-26 внес изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Наиболее существенной новацией 2026 года стало внедрение отдельного раздела VI «Обработка информации в ЕСИТС».

Этим разделом, в частности, определено, что:

  • администратор ЕСИТС осуществляет обработку персональных данных от имени Государственной судебной администрации Украины;
  • обработка информации в ЕСИТС осуществляется без получения согласия субъекта персональных данных, если такая обработка необходима для осуществления правосудия и обеспечения функционирования системы;
  • гарантируется целостность и сохранность данных, в том числе в случае деактивации электронного кабинета пользователя;
  • формализован порядок предоставления информации по запросам судов и других уполномоченных субъектов.

Изменения создают четкую правовую основу для использования информации из ЕСИТС в качестве надлежащих и допустимых электронных доказательств, минимизируют риски обжалования судебных решений по мотивам «незаконной обработки персональных данных» и упрощают мотивирование судебных решений в части оценки электронных доказательств и данных, полученных из ЕСИТС.

