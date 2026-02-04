  1. Суд інфо

Шахраї від імені Верховного Суду надсилають небезпечні електронні листи

12:13, 4 лютого 2026
Верховний Суд попередив про розсилання фейкових електронних листів із «судовими викликами».
Шахраї від імені Верховного Суду надсилають небезпечні електронні листи
Фото: istockphoto
У Верховному Суді зафіксували випадки розсилання шахрайських електронних листів, які імітують офіційні повідомлення суду про виклик у судове засідання у кримінальних провадженнях.

Як повідомили у Верховному Суді, зловмисники використовують фейкові електронні адреси, зокрема [email protected], а також адресу для нібито зворотного зв’язку [email protected], які не належать Верховному Суду.

У таких листах адресатів можуть закликати перейти за посиланнями, ознайомитися з «матеріалами справи», завантажити файли або встановити спеціальне програмне забезпечення тощо.

У Суді наголошують, що ці повідомлення є шахрайськими. Громадян закликають у жодному разі не переходити за вказаними в листах посиланнями, не завантажувати вкладення, не встановлювати будь-які програми та не відповідати на такі повідомлення.

Також у Верховному Суді повідомили, що керівництво установи вже звернулося до відповідних правоохоронних органів.

