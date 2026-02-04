  1. Суд инфо

Мошенники от имени Верховного Суда рассылают опасные электронные письма

12:13, 4 февраля 2026
Верховный Суд предупредил о рассылке фейковых электронных писем с «судебными повестками».
Фото: istockphoto
В Верховном Суде зафиксировали случаи рассылки мошеннических электронных писем, которые имитируют официальные сообщения суда о вызове на судебное заседание по уголовным производствам.

Как сообщили в Верховном Суде, злоумышленники используют фейковые электронные адреса, в частности [email protected]

, а также адрес для якобы обратной связи [email protected]

, которые не принадлежат Верховному Суду.

В таких письмах адресатам могут предлагать перейти по ссылкам, ознакомиться с «материалами дела», загрузить файлы или установить специальное программное обеспечение и т. п.

В Суде подчеркивают, что эти сообщения являются мошенническими. Граждан призывают ни в коем случае не переходить по указанным в письмах ссылкам, не загружать вложения, не устанавливать какие-либо программы и не отвечать на такие сообщения.

Также в Верховном Суде сообщили, что руководство учреждения уже обратилось в соответствующие правоохранительные органы.

