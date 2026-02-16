Олег Павлишин здійснюватиме адміністративні повноваження голови Вищого антикорупційного суду

Адміністративні повноваження голови ВАКС тимчасово виконуватиме Олег Павлишин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністративні повноваження голови Вищого антикорупційного суду здійснюватиме суддя Олег Павлишин, повідомляють у ВАКС.

14 лютого 2026 року сплив строк адміністративних повноважень голови ВАКС Віри Михайленко.

«Відповідно до частини 3 ст. 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з 15 лютого 2026 року адміністративні повноваження голови суду здійснює суддя Апеляційної палати ВАКС Олег Павлишин як суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді», - повідомили у Антикорсуді.

Олег Павлишин - суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.