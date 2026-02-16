Олег Павлишин будет осуществлять административные полномочия главы Высшего антикоррупционного суда

Административные полномочия главы ВАКС будет временно исполнять Олег Павлишин.

Административные полномочия главы Высшего антикоррупционного суда будет осуществлять судья Олег Павлишин, сообщают в ВАКС.

14 февраля 2026 года истек срок административных полномочий главы ВАКС Веры Михайленко.

«Согласно части 3 ст. 34 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», с 15 февраля 2026 административные полномочия председателя суда осуществляет судья Апелляционной палаты ВАКС Олег Павлишин как судья, имеющий больший стаж работы в должности судьи», - сообщили в Антикорсуде.

Олег Павлишин – судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда с начала его работы в 2019 году.

