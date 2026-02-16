  1. Суд инфо

Олег Павлишин будет осуществлять административные полномочия главы Высшего антикоррупционного суда

19:27, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Административные полномочия главы ВАКС будет временно исполнять Олег Павлишин.
Олег Павлишин будет осуществлять административные полномочия главы Высшего антикоррупционного суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Административные полномочия главы Высшего антикоррупционного суда будет осуществлять судья Олег Павлишин, сообщают в ВАКС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

14 февраля 2026 года истек срок административных полномочий главы ВАКС Веры Михайленко.

«Согласно части 3 ст. 34 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», с 15 февраля 2026 административные полномочия председателя суда осуществляет судья Апелляционной палаты ВАКС Олег Павлишин как судья, имеющий больший стаж работы в должности судьи», - сообщили в Антикорсуде.

Олег Павлишин – судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда с начала его работы в 2019 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВАКС Высший антикоррупционный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]