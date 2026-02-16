Олег Павлишин будет осуществлять административные полномочия главы Высшего антикоррупционного суда
Административные полномочия главы Высшего антикоррупционного суда будет осуществлять судья Олег Павлишин, сообщают в ВАКС.
14 февраля 2026 года истек срок административных полномочий главы ВАКС Веры Михайленко.
«Согласно части 3 ст. 34 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», с 15 февраля 2026 административные полномочия председателя суда осуществляет судья Апелляционной палаты ВАКС Олег Павлишин как судья, имеющий больший стаж работы в должности судьи», - сообщили в Антикорсуде.
Олег Павлишин – судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда с начала его работы в 2019 году.
