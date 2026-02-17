ВРП звільнила у відставку суддю Миколаївського окружного адмінсуду Олександра Мельника

Суддю Олександра Мельника звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вища рада правосуддя 17 лютого вирішила звільнити Олександра Мельника з посади судді Миколаївського окружного адміністративного суду.

Як повідомили у ВРП, суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

