ВРП звільнила у відставку суддю Миколаївського окружного адмінсуду Олександра Мельника
10:54, 17 лютого 2026
Суддю Олександра Мельника звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Вища рада правосуддя 17 лютого вирішила звільнити Олександра Мельника з посади судді Миколаївського окружного адміністративного суду.
Як повідомили у ВРП, суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.
