ВСП уволил в отставку судью Николаевского окружного админсуда Александра Мельника
10:54, 17 февраля 2026
Судья Александр Мельник уволен в связи с подачей заявления об отставке.
Высший совет правосудия 17 февраля решил уволить Александра Мельника с должности судьи Николаевского окружного административного суда.
Как сообщили в ВСП, судья уволен в связи с подачей заявления об отставке.
