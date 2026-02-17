ВСП уволил в отставку судью Николаевского окружного админсуда Александра Мельника

Судья Александр Мельник уволен в связи с подачей заявления об отставке.

Высший совет правосудия 17 февраля решил уволить Александра Мельника с должности судьи Николаевского окружного административного суда.

Как сообщили в ВСП, судья уволен в связи с подачей заявления об отставке.

