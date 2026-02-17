  1. Суд інфо

Пішла із життя суддя Апеляційного суду Волинської області Лідія Хлапук

14:18, 17 лютого 2026
Обірвалося життя судді Лідії Іванівни Хлапук.
Пішла із життя суддя Апеляційного суду Волинської області Лідія Іванівна Хлапук.
Пішла із життя суддя Апеляційного суду Волинської області Лідія Іванівна Хлапук. Сумну звістку повідомив Волинський апеляційний суд.

Лідія Іванівна присвятила своє життя служінню правосуддю - 39 років чесно та віддано здійснювала судочинство, забезпечуючи людям право на справедливий суд і захист їхніх законних інтересів.

Свій професійний шлях на юридичній ниві Ліда Іванівна розпочала у 1973 році нотаріусом Локачинської державної нотаріальної контори.

Згодом здійснювала правосуддя на посаді народного судді Горохівського районного народного суду,  очолювала Нововолинський міський народний суд. Понад 28 років забезпечувала верховенство права на посаді судді Волинського обласного судута суддею судової палати з розгляду кримінальних справАпеляційного суду Волинської області.

Указом Президента України від 12 грудня 2007 року Лідії Іванівні Хлапук присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

За багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у розбудову правової держави та захисту прав та свобод людей Ліда Іванівна ХЛАПУК  нагороджена:

- Почесною відзнакою Вищої ради юстиції»

- Почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність Закону»

- Нагрудним знаком «Відзнака  Вищої ради правосуддя»

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лідії Хлапук.

