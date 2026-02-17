Ушла из жизни судья Апелляционного суда Волынской области Лидия Хлапук

Оборвалась жизнь судьи Лидии Ивановны Хлапук.

Ушла из жизни судья Апелляционного суда Волынской области Лидия Ивановна Хлапук. Печальную весть сообщил Волынский апелляционный суд.

Лидия Ивановна посвятила свою жизнь служению правосудию — 39 лет честно и преданно осуществляла судопроизводство, обеспечивая людям право на справедливый суд и защиту их законных интересов.

Свой профессиональный путь на юридической ниве Лидия Ивановна начала в 1973 году нотариусом Локачинской государственной нотариальной конторы.

Впоследствии осуществляла правосудие на должности народного судьи Гороховского районного народного суда, возглавляла Нововолынский городской народный суд. Более 28 лет обеспечивала верховенство права на должности судьи Волынского областного суда и судьей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Волынской области.

Указом Президента Украины от 12 декабря 2007 года Лидии Ивановне Хлапук присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие правового государства и защиту прав и свобод людей Лидия Ивановна ХЛАПУК награждена:

- Почетной отличием Высшего совета юстиции

Почетной отличием Верховного Суда Украины «За верность Закону»

Нагрудным знаком «Отличие Высшего совета правосудия»

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии Хлапук.

