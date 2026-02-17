  1. Суд инфо

Ушла из жизни судья Апелляционного суда Волынской области Лидия Хлапук

14:18, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оборвалась жизнь судьи Лидии Ивановны Хлапук.
Ушла из жизни судья Апелляционного суда Волынской области Лидия Хлапук
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ушла из жизни судья Апелляционного суда Волынской области Лидия Ивановна Хлапук. Печальную весть сообщил Волынский апелляционный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Лидия Ивановна посвятила свою жизнь служению правосудию — 39 лет честно и преданно осуществляла судопроизводство, обеспечивая людям право на справедливый суд и защиту их законных интересов.

Свой профессиональный путь на юридической ниве Лидия Ивановна начала в 1973 году нотариусом Локачинской государственной нотариальной конторы.

Впоследствии осуществляла правосудие на должности народного судьи Гороховского районного народного суда, возглавляла Нововолынский городской народный суд. Более 28 лет обеспечивала верховенство права на должности судьи Волынского областного суда и судьей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Волынской области.

Указом Президента Украины от 12 декабря 2007 года Лидии Ивановне Хлапук присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие правового государства и защиту прав и свобод людей Лидия Ивановна ХЛАПУК награждена:

- Почетной отличием Высшего совета юстиции

Почетной отличием Верховного Суда Украины «За верность Закону»

Нагрудным знаком «Отличие Высшего совета правосудия»

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии Хлапук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]