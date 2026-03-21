Звернення до ЄСПЛ: хто є належним відповідачем

20:49, 21 березня 2026
ЄСПЛ не розглядає заяви, які спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій.
Звернення до ЄСПЛ: хто є належним відповідачем
Подання заяви до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) вимагає чіткого розуміння того, проти кого можна спрямовувати скаргу та які кроки необхідно зробити до звернення в міжнародну інстанцію. Про це нагадало Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Один з ключових критеріїв прийнятності заяви - це правильне визначення відповідача.

Належний відповідач: проти кого можна подати скаргу?

ЄСПЛ розглядає скарги виключно проти тих держав, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод або відповідний Протокол до неї.

Подати заяву до Суду можна лише проти держав, які приєдналися до запровадженої Конвенцією системи захисту.

Основні правила щодо визначення відповідача:

Державна відповідальність: Ваші скарги повинні стосуватися обставин та фактів, за які несе відповідальність певна державна структура. Це може бути законодавчий орган, виконавчий орган, суд або інша державна установа.

Неприпустимість скарг проти приватних осіб: Європейський суд не розглядає заяви, які спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій.

«Ви не можете поскаржитися на сусіда, приватну компанію чи свого роботодавця (якщо це не державна установа), оскільки Суд розглядає лише порушення з боку держави», - додали у Мін’юсті.

суд ЄСПЛ

