Заступником голови Вищого антикорсуду став Дмитро Михайленко
20:55, 25 березня 2026
Напередодні головою ВАКС обрали Ігоря Строгого.
Заступником голови Вищого антикорупційного суду обрали Дмитра Михайленка. Відповідне рішення ухвалили збори суддів 25 березня.
Згідно з процедурою, заступника голови суду обирають із числа суддів установи шляхом голосування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.