Заступником голови Вищого антикорсуду став Дмитро Михайленко

Напередодні головою ВАКС обрали Ігоря Строгого.

Заступником голови Вищого антикорупційного суду обрали Дмитра Михайленка. Відповідне рішення ухвалили збори суддів 25 березня.

Згідно з процедурою, заступника голови суду обирають із числа суддів установи шляхом голосування.

