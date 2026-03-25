Заступником голови Вищого антикорсуду став Дмитро Михайленко

20:55, 25 березня 2026
Напередодні головою ВАКС обрали Ігоря Строгого.
Заступником голови Вищого антикорупційного суду обрали Дмитра Михайленка. Відповідне рішення ухвалили збори суддів 25 березня.

Згідно з процедурою, заступника голови суду обирають із числа суддів установи шляхом голосування.

Раніше ми повідомляли, що головою Вищого антикорупційного суду обрали Ігоря Строгого.

ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

