  Суд інфо

У ВККС повідомили про наявність чотирьох вакантних посад

14:32, 3 квітня 2026
Оголошено добір на вакантні посади у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад. Про це інформує ВККС.

Серед них:

  • Начальник відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії.
  • Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Комісії.
  • Головний спеціаліст відділу опрацювання службової кореспонденції управління документального забезпечення секретаріату Комісії.
  • Провідний спеціаліст відділу проведення засідань, контролю та обліку рішень Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії.

Зазначається, що призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково, до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 17 квітня 2026 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додають в ВККС.

