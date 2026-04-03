В ВККС сообщили о наличии четырех вакантных должностей

14:32, 3 апреля 2026
Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.
Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей. Об этом информирует ВККС.

Среди них:

  • Начальник отдела сопровождения программного обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии.
  • Заведующий сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции секретариата Комиссии.
  • Главный специалист отдела обработки служебной корреспонденции управления документального обеспечения секретариата Комиссии.
  • Ведущий специалист отдела проведения заседаний, контроля и учета решений Комиссии управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии.

Отмечается, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, которые желают принять участие в отборе на вакантные должности и соответствуют установленным требованиям, необходимо до 17 апреля 2026 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавляют в ВККС.

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

