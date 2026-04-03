В ВККС сообщили о наличии четырех вакантных должностей

Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей. Об этом информирует ВККС.

Среди них:

Начальник отдела сопровождения программного обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии.

Заведующий сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции секретариата Комиссии.

Главный специалист отдела обработки служебной корреспонденции управления документального обеспечения секретариата Комиссии.

Ведущий специалист отдела проведения заседаний, контроля и учета решений Комиссии управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии.

Отмечается, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, которые желают принять участие в отборе на вакантные должности и соответствуют установленным требованиям, необходимо до 17 апреля 2026 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавляют в ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.