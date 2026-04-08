Конкурс до Львівського апеляційного суду: на двох кандидатів очікує співбесіда

17:19, 8 квітня 2026
Рішення щодо кандидатів до Львівського апеляційного суду ще має ухвалити пленарний склад ВККС.
Фото: ВККС
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання:

Лазор Андрій Олегович - 701,74 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Ліуш Андрій Ігорович - 694,76 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Саламаха Надія Володимирівна - відкладено на 7 травня 2026 року.

Як відомо, 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 24 кандидатами: 15 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 5 – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

