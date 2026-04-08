Конкурс в Львовский апелляционный суд: двух кандидатов ожидает собеседование
В заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.
По результатам квалификационного оценивания:
Лазор Андрей Олегович - 701,74 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Лиуш Андрей Игоревич - 694,76 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Саламаха Надежда Владимировна - отложено на 7 мая 2026 года.
Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.
В целом проведены собеседования с 24 кандидатами: 15 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 – не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.
