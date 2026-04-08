  1. Суд инфо

Конкурс в Львовский апелляционный суд: двух кандидатов ожидает собеседование

17:19, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решение по кандидатам в Львовский апелляционный суд еще должен принять пленарный состав ВККС.
Фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам квалификационного оценивания:

Лазор Андрей Олегович - 701,74 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Лиуш Андрей Игоревич - 694,76 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Саламаха Надежда Владимировна - отложено на 7 мая 2026 года.

Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 24 кандидатами: 15 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 – не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС Львов квалификационная оценка Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]