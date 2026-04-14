Конкурси до СОАС та СААС: ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 14 квітня стосовно 194 учасників проводилося тестування когнітивних здібностей як другий етап кваліфікаційних іспитів у межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

Встановлено кодовані результати тестування стосовно 193 осіб:

1) не набрали середній допустимий та прохідний бал – 57 осіб;

2) набрали середній допустимий та прохідний бал – 136 осіб:

від 33,14 до 39,95 балів – 73 особи;

від 40,28 до 49,81 балів – 56 осіб;

від 50,14 до 54,74 балів – 7 осіб.

До третього етапу кваліфікаційних іспитів (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала (33 бали включно та більше).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.