  1. Суд інфо

Конкурси до СОАС та СААС: ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей

19:22, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Встановлено кодовані результати тестування стосовно 193 осіб.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 14 квітня стосовно 194 учасників проводилося тестування когнітивних здібностей як другий етап кваліфікаційних іспитів у межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

Встановлено кодовані результати тестування стосовно 193 осіб:

1) не набрали середній допустимий та прохідний бал – 57 осіб;

2) набрали середній допустимий та прохідний бал – 136 осіб:

від 33,14 до 39,95 балів – 73 особи;

від 40,28 до 49,81 балів – 56 осіб;

від 50,14 до 54,74 балів – 7 осіб.

До третього етапу кваліфікаційних іспитів (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала (33 бали включно та більше).

суд суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]