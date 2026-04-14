Конкурсы в СОАС и СААС: ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 14 апреля в отношении 194 участников проводилось тестирование когнитивных способностей как второй этап квалификационных экзаменов в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Установлены кодированные результаты тестирования в отношении 193 лиц:

не набрали средний допустимый и проходной балл — 57 человек;

набрали средний допустимый и проходной балл — 136 человек:

от 33,14 до 39,95 балла — 73 человека;

от 40,28 до 49,81 балла — 56 человек;

от 50,14 до 54,74 балла — 7 человек.

К третьему этапу квалификационных экзаменов (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55 процентов максимально возможного балла (33 балла включительно и более).

