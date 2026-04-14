  1. Суд инфо

Конкурсы в СОАС и СААС: ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей

19:22, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Установлены кодированные результаты тестирования в отношении 193 лиц.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 14 апреля в отношении 194 участников проводилось тестирование когнитивных способностей как второй этап квалификационных экзаменов в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Установлены кодированные результаты тестирования в отношении 193 лиц:

не набрали средний допустимый и проходной балл — 57 человек;

набрали средний допустимый и проходной балл — 136 человек:

  • от 33,14 до 39,95 балла — 73 человека;
  • от 40,28 до 49,81 балла — 56 человек;
  • от 50,14 до 54,74 балла — 7 человек. 

К третьему этапу квалификационных экзаменов (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55 процентов максимально возможного балла (33 балла включительно и более).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]