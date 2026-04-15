Конкурс до Львівського апеляційного суду: Ірина Ціпивко підтвердила здатність здійснювати правосуддя

Рішення щодо одного кандидата до Львівського апеляційного суду ще має ухвалити пленарний склад ВККС.

Фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Ціпивко Ірина Ігорівна - 722,36 бала (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Фігурський Володимир Михайлович - оголошено перерву в розгляді питання;

Фазикош Олексій Васильович - 688,54 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Як відомо, 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами до Львівського апеляційного суду: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 5 – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.