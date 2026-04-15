Конкурс во Львовский апелляционный суд: Ирина Ципивко подтвердила способность осуществлять правосудие

Решение относительно одного кандидата во Львовский апелляционный суд еще должен принять пленарный состав ВККС.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты такие решения:

Ципивко Ирина Игоревна — 722,36 балла (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Фигурский Владимир Михайлович — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Фазикош Алексей Васильевич — 688,54 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 26 кандидатами в Львовский апелляционный суд: 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

