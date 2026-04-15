Тетяна Цвинтарна очолила Гусятинський райсуд Тернопільської області

Збори суддів обрали її на посаду шляхом таємного голосування строком на три роки відповідно до закону.

Збори суддів Гусятинського районного суду Тернопільської області ухвалили рішення про обрання голови судової установи. На цю посаду призначили Тетяну Цвинтарну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голову суду обирають самі судді шляхом таємного голосування. Рішення ухвалюється більшістю голосів від загального складу суду.

Згідно із положеннями закону, строк повноважень голови суду становить три роки, однак не може перевищувати строку повноважень судді.

