  1. Суд інфо

Тетяна Цвинтарна очолила Гусятинський райсуд Тернопільської області

14:26, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Збори суддів обрали її на посаду шляхом таємного голосування строком на три роки відповідно до закону.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збори суддів Гусятинського районного суду Тернопільської області ухвалили рішення про обрання голови судової установи. На цю посаду призначили Тетяну Цвинтарну.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голову суду обирають самі судді шляхом таємного голосування. Рішення ухвалюється більшістю голосів від загального складу суду.

Згідно із положеннями закону, строк повноважень голови суду становить три роки, однак не може перевищувати строку повноважень судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]