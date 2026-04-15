Татьяна Цвинтарная возглавила Гусятинский районный суд Тернопольской области
14:26, 15 апреля 2026
Собрание судей избрало ее на должность путем тайного голосования сроком на три года в соответствии с законом.
Собрание судей Гусятинского районного суда Тернопольской области приняло решение об избрании председателя судебного учреждения. На эту должность назначили Татьяну Цвинтарную.
В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сами судьи путем тайного голосования. Решение принимается большинством голосов от общего состава суда.
Согласно положениям закона, срок полномочий председателя суда составляет три года, однако не может превышать срока полномочий судьи.
