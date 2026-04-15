Татьяна Цвинтарная возглавила Гусятинский районный суд Тернопольской области

14:26, 15 апреля 2026
Собрание судей избрало ее на должность путем тайного голосования сроком на три года в соответствии с законом.
Собрание судей Гусятинского районного суда Тернопольской области приняло решение об избрании председателя судебного учреждения. На эту должность назначили Татьяну Цвинтарную.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сами судьи путем тайного голосования. Решение принимается большинством голосов от общего состава суда.

Согласно положениям закона, срок полномочий председателя суда составляет три года, однако не может превышать срока полномочий судьи.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военным готовят дополнительные выплаты с ограничением на использование — в размере трех минимальных зарплат

В Раде предлагают предоставить дополнительные выплаты военным, которые можно будет тратить только на восстановление организма.

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

Акционерные общества и ООО получат новые правила управления — обновят корпоративные договоры и уставы

В Украине планируют изменить правила корпоративного управления в компаниях и регистрации юридических лиц.

В Украине планируется запустить механизм «разблокирования» банковских средств на массовое строительство квартир для ВПЛ

Украинские банки смогут высвобождать капитал для новых займов, передавая права на получение процентов по действующим кредитным портфелям специализированным платформам.

