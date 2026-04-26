Конкурс до КСУ за квотою Парламенту: ДГЕ не проводитиме додаткових співбесід з кандидатами

Дорадча група експертів підкреслила, що робота над оцінювання професійної компетентності кандидатів триває.

Дорадча група експертів повідомила, що 24 квітня провела засідання та ухвалила рішення не проводити додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання рівня їхньої компетентності у сфері права.

Голова ДГЕ зазначила, що накопичених відомостей щодо професійного рівня кандидатів достатньо для того, щоб Дорадча група експертів могла завершити цей етап оцінювання без проведення додаткових співбесід.

Таким чином, робота над оцінювання професійної компетентності кандидатів триває і незабаром ДГЕ ухвалить відповідні рішення

Нагадаємо, що наразі 10 кандидатів беруть участь у конкурсі на 2 вакантні посади суддів КСУ за квотою призначення Верховною Радою України.

