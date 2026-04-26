  1. Суд інфо

Конкурс до КСУ за квотою Парламенту: ДГЕ не проводитиме додаткових співбесід з кандидатами

11:32, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дорадча група експертів підкреслила, що робота над оцінювання професійної компетентності кандидатів триває.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів повідомила, що 24 квітня провела засідання та ухвалила рішення не проводити додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання рівня їхньої компетентності у сфері права.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Голова ДГЕ зазначила, що накопичених відомостей щодо професійного рівня кандидатів достатньо для того, щоб Дорадча група експертів могла завершити цей етап оцінювання без проведення додаткових співбесід.

Таким чином, робота над оцінювання професійної компетентності кандидатів триває і незабаром ДГЕ ухвалить відповідні рішення

Нагадаємо, що наразі 10 кандидатів беруть участь у конкурсі на 2 вакантні посади суддів КСУ за квотою призначення Верховною Радою України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ Верховна Рада України

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]