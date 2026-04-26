Конкурс в КСУ по квоте Парламента: СГЭ не будет проводить дополнительные собеседования с кандидатами
Совещательная группа экспертов сообщила, что 24 апреля провела заседание и приняла решение не проводить дополнительные собеседования с кандидатами в рамках оценки уровня их компетентности в сфере права.
Глава ГГЭ отметила, что накопленных сведений о профессиональном уровне кандидатов достаточно для того, чтобы Совещательная группа экспертов могла завершить этот этап оценки без проведения дополнительных собеседований.
Таким образом, работа по оценке профессиональной компетентности кандидатов продолжается, и вскоре СГЭ примет соответствующие решения.
Напомним, что в настоящее время 10 кандидатов участвуют в конкурсе на 2 вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой Украины.
