  1. Суд инфо

Конкурс в КСУ по квоте Парламента: СГЭ не будет проводить дополнительные собеседования с кандидатами

11:32, 26 апреля 2026
Совещательная группа экспертов подчеркнула, что работа по оценке профессиональной компетентности кандидатов продолжается.
Конкурс в КСУ по квоте Парламента: СГЭ не будет проводить дополнительные собеседования с кандидатами
Совещательная группа экспертов сообщила, что 24 апреля провела заседание и приняла решение не проводить дополнительные собеседования с кандидатами в рамках оценки уровня их компетентности в сфере права.

Глава ГГЭ отметила, что накопленных сведений о профессиональном уровне кандидатов достаточно для того, чтобы Совещательная группа экспертов могла завершить этот этап оценки без проведения дополнительных собеседований.

Таким образом, работа по оценке профессиональной компетентности кандидатов продолжается, и вскоре СГЭ примет соответствующие решения.

Напомним, что в настоящее время 10 кандидатов участвуют в конкурсе на 2 вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой Украины.

КСУ Верховная Рада Украины

