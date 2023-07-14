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Захисник не може брати участь у засіданні за допомогою телефонного зв’язку – Верховний Суд

15:38, 14 липня 2023
При цьому розгляд провадження без захисника, участь якого є обов’язковою, порушує право обвинуваченого на захист
Захисник не може брати участь у засіданні за допомогою телефонного зв’язку – Верховний Суд
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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував рішення апеляційного суду у справі про заволодіння майном, під час розгляду якої суд дозволив захиснику одного з обвинувачених взяти участь у засіданні за допомогою телефонного дзвінка.

За вироком місцевого суду троє обвинувачених у заволодінні майном були засуджені до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією їхнього майна. Рішення оскаржили в апеляційному суді, який залишив вирок у силі. Згодом це рішення було оскаржено до Касаційного кримінального суду у складі ВС. Колегія суддів ККС ВС постановила рішення, яким ухвалу апеляційного суду скасувала та призначила новий розгляд у суді апеляційної інстанції, обґрунтувавши це тим, що апеляційний суд допустив процесуальні порушення.

Зокрема, апеляційний суд вирішив розглядати провадження за участю захисника в телефонному режимі, оскільки той не міг приєднатися за допомогою відеозв’язку. Проте проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено в КПК України, тому що суд у такому разі не може встановити особу та роз’яснити їй права. При цьому розгляд провадження без захисника, участь якого є обов’язковою, порушує право обвинуваченого на захист.

Крім того, апеляційний суд не прийняв ухвали щодо участі захисника в режимі відеоконференції, як того вимагає КПК України. Водночас у рішенні про залишення вироку без змін апеляційний суд зазначив, що захисник брав участь у режимі відеоконференції.

Касаційний кримінальний суд скасував рішення апеляційного суду та повернув справу на новий розгляд.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 13 червня 2023 року у справі № 225/127/17 – за посиланням.

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