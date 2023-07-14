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До України з Еквадору надходили великі партії кокаїну: затримано колишнього правоохоронця

20:32, 14 липня 2023
Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за 135 тисяч доларів.
До України з Еквадору надходили великі партії кокаїну: затримано колишнього правоохоронця
Фото: ДБР
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В Україні правоохоронці знешкодили канал ввезення до нашої держави кокаїну з Еквадору. Займався цим експоліцейський, який намагався продати понад три кілограми наркотиків. Про це повідомляє ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці припинили діяльність сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за 135 тисяч доларів.

"Правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн із Латинської Америки через європейські країни до України. До організованої злочинної групи, крім правоохоронця, входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС. Наркотики продавали гуртом від 1 кг вартістю 45 тисяч доларів на території різних областей", - розповіли у Бюро.

Там також додали, що до війни наркотики ділки завозили через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн вони ховали у спеціально обладнаному місці в одному з контейнерів.

"Однак через війну канал постачання припинив існувати, і зловмисники створили новий шлях постачання “товару” через сухопутний кордон із Польщею у Львівській області. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб, причетних до вчинення злочину тощо.

Досудове розслідування у межах ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - підкреслили у ДБР.

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