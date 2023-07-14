Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Глава НАПК Александр Новиков заявил, что для приглашения в НАТО Украина должна возобновить электронное декларирование и провести судебную реформу

Очевидно, главе НАПК известно больше, чем Генсеку НАТО и украинским чиновникам.

Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

  1. В Украине

В Украину из Эквадора поступали крупные партии кокаина: задержан бывший правоохранитель

20:32, 14 июля 2023
Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за 135 тысяч долларов.
В Украину из Эквадора поступали крупные партии кокаина: задержан бывший правоохранитель
Фото: ГБР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине правоохранители обезвредили канал ввоза в наше государство кокаина из Эквадора. Занимался этим эксполицейский, пытавшийся продать более трех килограммов наркотиков. Об этом сообщает ГБР. 

Как стало известно, правоохранители прекратили деятельность устойчивого канала поставки эквадорского кокаина в Украину. Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за 135 тысяч долларов.

"Правоохранитель входил в организованную преступную группу, которая переправляла кокаин из Латинской Америки через европейские страны в Украину. В организованную преступную группу кроме правоохранителя входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС. Наркотики продавали оптом от 1 кг стоимостью 45 тысяч долларов на территории разных областей", — рассказали в Бюро.

Там также добавили, что до войны наркотики дельцы завозили через морской торговый порт Одессы. Кокаин они прятали в специально оборудованном месте в одном из контейнеров.

"Однако из-за войны канал поставки перестал существовать и злоумышленники создали новый путь поставки “товара” через сухопутную границу с Польшей во Львовской области. Проводятся неотложные следственные действия, обыски по местам возможного хранения наркотиков, лиц причастных к совершению преступления и т.д.

Досудебное расследование в рамках ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", — подчеркнули в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду