В Украину из Эквадора поступали крупные партии кокаина: задержан бывший правоохранитель

Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за 135 тысяч долларов.

Фото: ГБР

В Украине правоохранители обезвредили канал ввоза в наше государство кокаина из Эквадора. Занимался этим эксполицейский, пытавшийся продать более трех килограммов наркотиков. Об этом сообщает ГБР.

Как стало известно, правоохранители прекратили деятельность устойчивого канала поставки эквадорского кокаина в Украину. Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за 135 тысяч долларов.

"Правоохранитель входил в организованную преступную группу, которая переправляла кокаин из Латинской Америки через европейские страны в Украину. В организованную преступную группу кроме правоохранителя входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС. Наркотики продавали оптом от 1 кг стоимостью 45 тысяч долларов на территории разных областей", — рассказали в Бюро.

Там также добавили, что до войны наркотики дельцы завозили через морской торговый порт Одессы. Кокаин они прятали в специально оборудованном месте в одном из контейнеров.

"Однако из-за войны канал поставки перестал существовать и злоумышленники создали новый путь поставки “товара” через сухопутную границу с Польшей во Львовской области. Проводятся неотложные следственные действия, обыски по местам возможного хранения наркотиков, лиц причастных к совершению преступления и т.д.

Досудебное расследование в рамках ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", — подчеркнули в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.