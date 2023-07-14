Стало известно, сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач

В настоящее время ВСУ нужно в 2-3 эскадрильи истребителей F-16, говорят в Воздушных силах.

Для выполнения текущих потребностей на фронте, ВСУ требуется около 2-3 эскадрильи западных истребителей F-16. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Здесь надо разделять (относительно количества самолетов - ред.). В мирное время это может быть полторы сотни многоцелевых истребителей, которых было бы достаточно, чтобы защитить наше государство от потенциальных будущих угроз извне", - отметил Игнат.

В то же время сегодня ВСУ нуждаются в 2-3 эскадрильях (1 эскадрилья - от 12 до 18 самолетов). Соответствующее количество истребителей помогло бы нашим воинам:

отогнать российскую авиацию, которая применяет управляемые авиабомбы, от наших границ;

сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты;

помочь наземным войскам в наступательных и оборонительных действиях;

Напомним, в Пентагоне считают, что ситуация на фронте в Украине не идеальна для истребителей F-16.

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