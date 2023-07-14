Стало відомо, скільки F-16 необхідно Україні для виконання бойових задач

Наразі ЗСУ потребують 2-3 ескадрильї винищувачів F-16, кажуть у Повітряних силах.

Для виконання поточних потреб на фронті, ЗСУ потребують близько 2-3 ескадрильї західних винищувачів F-16. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Тут треба розділяти (щодо кількості літаків - ред.). У мирний час це може бути півтори сотні багатоцільових винищувачів, яких було б достатньо, щоб захистити нашу державу від потенційних майбутніх загроз ззовні", - відзначив Ігнат.

Водночас сьогодні ЗСУ потребують 2-3 ескадрилья (1 ескадрилья - від 12 до 18 літаків). Відповідна кількість винищувачів допомогла б нашим воїнам:

відігнати російську авіацію, яка застосовує керовані авіабомби, від наших кордонів;

збивати дрони-камікадзе та крилаті ракети;

допомогти наземним військам в наступальних й оборонних діях;

Нагадаємо, що у Пентагоні вважають, що ситуація на фронті в Україні не ідеальна для винищувачів F-16.

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