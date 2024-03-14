Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть створити Спеціальну економічну прокуратуру за аналогом САП

Спеціальну економічну прокуратуру пропонують створити для процесуального керівництва у справах БЕБ.

Що новий заступник голови ДСА з питань цифровізації судової влади пообіцяв ВРП

Як Леонід Сапельников пообіцяв Вищій раді правосуддя розібратися з проблемами ЄСІТС.

Європарламент ухвалив закон, яким заборонив чинити тиск на ЗМІ, включно з затриманням, обшуками в офісах і встановленням ПО для спостереження

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Денис Маслов: Самих арештованих російських активів для відбудови недостатньо і рф доведеться платити репарації

Виплата репарацій повинна відбуватися у тому числі за рахунок можливих продажів росією своїх корисних копалин, зазначив голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про «клуб білого бізнесу», який отримає низку податкових переваг

Буде запроваджено Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо апеляційного оскарження ухвал слідчого судді

09:57, 14 березня 2024
Відомості внесені до ЄРДР у різний час: чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді в об’єднаному кримінальному провадженні — постанова ККС ВС.
Верховний Суд висловився щодо апеляційного оскарження ухвал слідчого судді
Фото: kdkako.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час досудового розслідування ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні скарги на повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в об’єднаному кримінальному провадженні, у якому частина відомостей про кримінальні правопорушення внесена до ЄРДР до 16 березня 2018 року, а частина – після, підлягає апеляційному оскарженню.

Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу захисника на ухвалу судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Зазначеною ухвалою стороні захисту було відмовлено в задоволенні скарги на повідомлення особи про зміну підозри в пособництві у зловживанні службовою особою службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Суддя Апеляційної палати ВАКС відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України, оскільки апеляційна скарга подана на ухвалу слідчого судді, яка відповідно до ст. 309 КПК України не підлягає оскарженню в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.

Верховний Суд звернув увагу, що зміни до ч. 2 ст. 309 КПК України в частині скасування повідомлення про підозру чи відмову в задоволенні скарги на повідомлення про підозру внесені згідно із Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIІI «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (Закон № 2147-VIІI), введені в дію з 16 березня 2018 року. У п. 4 § 2 «Прикінцеві положення» розд. 4 цього Закону вказано, що зазначені зміни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, у яких відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР після введення в дію цих змін.

Водночас законодавець не передбачив вирішення ситуації, коли об’єднуються в одне провадження матеріали досудового розслідування, зареєстровані в ЄРДР до цієї дати та після неї.

Колегія суддів дійшла висновку, що найбільш сприятливим для заявника буде тлумачення закону, відповідно до якого в об’єднаних кримінальних провадженнях, які складаються з проваджень, зареєстрованих у ЄРДР до та після 16 березня 2018 року, мають застосовуватися гарантії, запроваджені Законом № 2147-VIІI, тобто зазначена ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню.

З постановою ККС ВС від 27 лютого 2024 року у справі № 991/1568/23 (провадження № 51-3476км23) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси