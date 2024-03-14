У Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс закликав ухвалити допомогу Україні до нових канікул.

Фото: reuters

Палата представників Сполучених Штатів має максимум до кінця наступного тижня ухвалити законопроект щодо фінансової допомоги для України. Про це заявив лідер демократичної меншості у Палати представників США Гакім Джеффріс під час прес-брифінг в Капітолії 13 березня.

Конгресмен висунув спікеру Майку Джонсону і парламентарям чіткий дедлайн для ухвалення пакету фінансової допомоги Україні на оборонні потреби.

«Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроект національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня - перед тим, як ми покинемо місто. Було б безвідповідально поступити інакше», - сказав Джеффріс.

Варто додати, що екс-голова Палати представників Ненсі Пелосі також звернулася до спікера Джонсона щодо законопроекту про допомогу.

«Веди, слідуй або відійди з дороги», - сказала вона.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомляв, що законопроект про додаткове фінансування Україні буде розглянуто тільки після того, як буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Нагададаємо, 8 березня Конгрес США схвалив пакет законопроектів для запобігання шатдауну. Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

Ще ми писали, що глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити ще більше територій, якщо залишиться без надання допомоги.

Також відомо, що Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.