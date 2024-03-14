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  1. В мире

В Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине

09:29, 14 марта 2024
Лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис призвал принять помощь Украине до новых каникул.
В Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине
Фото: reuters
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Палата представителей Соединенных Штатов должна до конца следующей недели принять законопроект о финансовой помощи для Украины. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Палаты представителей США Гаким Джеффрис во время пресс-брифинг в Капитолии 13 марта.

Конгрессмен выдвинул спикеру Майку Джонсону и парламентариям четкий дедлайн для принятия пакета финансовой помощи Украине на оборонные нужды.

«Время идет, и мы должны довести двухпартийный законопроект национальной безопасности до конца перед тем, как мы покинем город в следующую пятницу, 22 марта – перед тем, как мы покинем город. Было бы безответственно поступить по-другому», - сказал Джеффрис.

Стоит добавить, что экс-глава Палаты представителей Нэнси Пелоси также обратилась к спикеру Джонсону по поводу законопроекта о помощи.

«Веди, следуй или отойди с дороги», – сказала она.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщал, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен только после того, как будет решен вопрос с финансированием федерального правительства. 

Напомним, 8 марта Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна.  Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

 Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

Еще мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если останется без помощи.

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