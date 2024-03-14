14 марта: какой сегодня праздник и главные события

14 марта празднуют День украинского добровольца.

Фото: onmedu.edu.ua

В четверг, 14 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В Украине 14 марта — День украинского добровольца. Событие было создано Верховной Радой Украины 17 января 2017 года. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 2014 в Новую Петровку прибыли первые добровольцы с Майдана, чтобы проходить боевую подготовку. Главная цель этого дня состоит в укреплении патриотического духа. Также это возможность поблагодарить воинов-добровольцев, защищающих наше государство.

14 марта в Украине и мире празднуют Международный день вопросов. Праздник, побуждающий людей задавать вопросы и искать на них ответы. Оно было создано в честь дня рождения Альберта Эйнштейна.

Также 14 марта Международный день школьного питания. Всемирное событие, подчеркивающее, насколько важно питательное питание в образовательных учреждениях. Она помогает повысить осведомленность о роли правильного питания в школах, рассказать, как оно влияет на успеваемость учащихся, благополучие детей. Праздник был начат в марте 2013 года, но был популярен в США и Великобритании, впоследствии только распространился на другие страны мира.

А еще 14 марта Праздник ученых или День гения. Оно было начато в честь дня рождения Альберта Эйнштейна. Он известен как автор теории относительности, является нобелевским лауреатом. Журнал Time даже провозгласил Эйнштейна Человеком века. Интересно, что после смерти учёного его мозг сохранили для исследования.

14 марта празднуют Международный день математики. Праздник был создан по инициативе Международного математического союза в ноябре 2019 во время конференции ЮНЕСКО. Дату празднования выбрали в честь Международного дня «Пи» и первых трех знаков этой математической константы (3,14 – по американской системе записи это 14 марта).

Также 14 марта Международный день борьбы с плотинами (Международный день рек). Праздник был начат американской организацией «Международная сеть рек» в марте 1997 года. Главная его цель состоит в повышении осведомленности людей об отрицательном влиянии плотин на экосистему рек.

А еще 14 марта Международный день числа «Пи». Событие было придумано физиком Ларри Шоу в 1987 году. Число «Пи» является отношением длины окружности к его диаметру. Он был известен ученым еще в древнем мире. К примеру, Архимед подсчитал его точно, а сам знак числа появился только в 1706 году.

14 марта Всемирный день почки. Событие было начато Международной федерацией почечного фонда вместе с Всемирным нефрологическим обществом 2006 года. В 2008 году к нему присоединилась и Украина.

Какой сегодня церковный праздник

14 марта в церковном календаре — день памяти святого Бенедикта. Родился в Нурсии в семье знатного римлянина. Еще в детстве его отправили в Рим, где он учился. Когда юноше исполнилось 20 лет, он понял, что не желает оставаться в городе. Ему гораздо ближе было одиночество и благочестивая жизнь. Поэтому Бенедикт удалился в небольшое поселение в горах.

В Бенедикт приходили ученики из разных уголков страны. Он разделил их на 12 групп и во главе каждого настоятеля. 530 поселился на горе Кассино, где вскоре основал свой монастырь. Впоследствии он сформировал известный орден бенедиктинцев. Умер в 547 году в Кассино.

Календарь важных событий за 14 марта:

1489 год — королева Кипра Екатерина Корнаро вынуждена продать свое королевство Венеции;

1492 год — кастильская королева Изабелла приказывает выслать 150 тыс евреев из Испании, если они не примут католичество;

1839 год — выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин «фотография»;

1900 год — закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота;

1914 год — летчик Петр Нестеров и механик Руденко осуществляют первый авиаперелет из Киева в Одессу;

1917 год — в Киеве начинается Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня);

1923 год — Совет Послов государств Антанты принимает окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексией;

1939 год — провозглашают Первую словацкую республику;

1956 год — Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000;

1958 год — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии;

1990 год — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ — флаг Украины;

1994 год — выпускают релиз Linux 1.0.0;

2014 год — в Харькове на Рымарской улице происходит первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия;

2014 год — первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибывают на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии.

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