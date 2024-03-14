Пентагон может изменить мониторинг оборонной помощи Украины

Минобороны США передали восемь рекомендаций относительно мониторинга оборонной помощи Украины.

Фото: ukrinform.com

Министерству обороны США представили рекомендации по обеспечению отслеживания и надлежащего использования оборудования американского производства, которое предоставляется Украине в рамках оборонной помощи. Рекомендации были предоставлены Управлением отчетности правительства Соединенных Штатов Америки (GAO), передает Reuters.

GAO передало Минобороны США восемь рекомендаций, чтобы убедиться, что все оборудование отслеживается и используется должным образом. Среди прочего говорилось, что департамент должен улучшить точность данных о доставке и оценить свой подход к мониторингу конечного использования в Украине.

Также управление попросило Пентагон разработать процесс, который поможет постоянно оценивать и повышать точность данных о доставке, и разработать письменные указания, которые бы документировали «роли и обязанности».

Отмечается, что Минобороны США согласились с 5 рекомендациями и частично согласились с другими двумя. Однако Пентагон «забраковал» рекомендацию агентства о том, что ему следует уточнить указания по документированию возможных нарушений конечного использования.

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