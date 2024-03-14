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Проблема с блокадой границы Украины решится в течение нескольких недель, — депутат польского Сейма

08:29, 14 марта 2024
По словам Павела Коваля, польское и украинское правительство должны найти общий язык.
Проблема с блокадой границы Украины решится в течение нескольких недель, — депутат польского Сейма
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Проблема с блокированием польскими фермерами границы с Украиной будет решена в течение нескольких недель. Об этом заявил глава комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль в интервью «Украинскому радио».

«Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства», - сказал он.

Депутат Сейма также заявил, что это «непростое дело», но оно будет решено, ведь в истории ЕС, по словам депутата, уже были сотни таких кризисов, когда из-за открытия рынка нужно было защитить какие-то секторы производства в определенной стране.

Кроме того, он выразил непонимание, почему протесты польских фермеров связывают с Украиной.

«Они не касаются в первую очередь Украины или каких-либо украинских вопросов. Они просто о том, что в Европе упали цены на зерно и фермеры требуют компенсации», – сказал депутат Сейма.

Ранее мы писали, что польские фермеры заблокируют еще один пункт пропуска на границе с Украиной.

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