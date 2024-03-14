Проблема з блокадою кордону України вирішиться протягом кількох тижнів, — депутат польського Сейму

За словами Павела Коваля, польський і український уряд повинні порозумітися.

Проблема з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів. Про це заявив голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль в інтерв’ю «Українському радіо».

«Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва», - сказав він.

Депутат Сейму також заявив, що це «непроста справа», але вона буде вирішена, адже в історії ЄС, за словами депутата, вже були сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в певній країні.

Крім того, він висловив нерозуміння того, чому протести польських фермерів пов'язують з Україною.

«Вони не стосуються в першу чергу України чи будь-яких українських питань. Вони просто про те, що в Європі впали ціни на зерно і фермери вимагають компенсації», - сказав депутат Сейму.

Раніше ми писали, що польські фермери заблокують ще один пункт пропуску на кордоні з Україною.

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