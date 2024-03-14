Пентагон може змінити моніторинг оборонної допомоги, що надається Україні

Міноборони США передали вісім рекомендацій щодо моніторингу оборонної допомоги, яку передають Україні.

Фото: ukrinform.com

Міністерству оборони США надали рекомендації щодо забезпечення відстеження та належного використання обладнання американського виробництва, яке надається Україні в рамках оборонної допомоги. Рекомендації були надані Управлінням звітності уряду Сполучених Штатів Америки (GAO), передає Reuters.

GAO передало Міноборони США вісім рекомендацій, щоб переконатися, що все обладнання відстежується та використовується належним чином. Серед іншого йшлося, що департамент має покращити точність даних про доставку та оцінити свій підхід до моніторингу кінцевого використання в Україні.

Також управління попросило Пентагон розробити процес, який допоможе постійно оцінювати та підвищувати точність даних про доставку, та розробити письмові вказівки, які б документували «ролі та обов'язки».

Зазначається, що Міноборони США погодилися з 5 рекомендаціями та частково погодилися з іншими двома. Однак Пентагон «забракував» рекомендацію агентства про те, що слід уточнити вказівки щодо документування можливих порушень кінцевого використання.

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