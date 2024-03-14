14 березня: яке сьогодні свято та головні події

14 березня святкують День українського добровольця.

Фото: onmedu.edu.ua

У четвер, 14 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні 14 березня - День українського добровольця. Подія була створена Верховною Радою України 17 січня 2017 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 2014 року до Нової Петрівки прибули перші добровольці з Майдану, щоб проходити бойову підготовку. Головна мета цього дня полягає у зміцнені патріотичного духу. Також це можливість подякувати воїнам-добровольцям, які боронять нашу державу.

14 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день запитань. Свято, яке спонукає людей ставити запитання і шукати на них відповіді. Воно було створене на честь дня народження Альберта Ейнштейна.

Також 14 березня Міжнародний день шкільного харчування. Всесвітня подія, яка підкреслює, наскільки важливим є поживне харчування в освітніх установах. Вона допомагає підвищити обізнаність про роль правильного харчування в школах, розповісти, як воно впливає на успішність учнів, добробут дітей. Свято було започатковане у березні 2013 року, але було популярним в США та Великій Британії, згодом лише поширилося на інші країни світу.

А ще 14 березня Свято вчених або День генія. Воно було започатковане на честь дня народження Альберта Ейнштейна. Він відомий як автор теорії відносності, є нобелівським лавреатом. Журнал Time навіть проголосив Ейнштейна Людиною століття. Цікаво, що після смерті вченого його мозок зберегли для дослідження.

14 березня святкують Міжнародний день математики. Свято було створене за ініціативи Міжнародного математичного союзу в листопаді 2019 року під час конференції ЮНЕСКО. Дату святкування обрали на честь Міжнародного дня «Пі» і перших трьох знаків цієї математичної константи (3,14 — за американською системою запису це 14 березня).

Також 14 березня Міжнародний день боротьби проти гребель (Міжнародний день річок). Свято було започатковане американською організацією «Міжнародна мережа річок» в березні 1997 року. Головна його мета полягає в підвищенні поінформованності людей про негативний вплив гребель на екосистему річок.

А ще 14 березня Міжнародний день числа «Пі». Подія була вигадана фізиком Ларрі Шоу 1987 року. Число «Пі» є відношенням довжини кола до його діаметра. Воно було відоме вченим ще в давньому світі. Наприклад, Архімед підрахував його точно, а сам символ числа виник лише 1706 року.

14 березня Всесвітній день нирки. Подія була започаткована Міжнародною федерацією ниркового фонду разом з Всесвітнім нефрологічним суспільством 2006 року. 2008 року до неї приєдналася і Україна.

Яке сьогодні церковне свято

14 березня в церковному календарі — день пам’яті святого Бенедикта. Народився в Нурсії в родині знатного римлянина. Ще в дитинстві його відправили до Рима, де він навчався. Коли юнаку виповнилося 20 років, він зрозумів, що не хоче залишатися в місті. Йому набагато ближче були самотність та благочестиве життя. Тому Бенедикт пішов до невеликого поселення в горах.

До Бенедикта приходили учні з різних куточків країни. Він розділив їх на 12 груп і поставив на чолі кожної настоятеля. 530 року оселився на горі Кассіно, де незабаром заснував свій монастир. Згодом він сформував відомий орден бенедектинців. Помер 547 року в Кассіно.

Календар важливих подій за 14 березня:

1489 рік — королева Кіпру Катерина Корнаро змушена продати своє королівство Венеції;

1492 рік — кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тис євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво;

1839 рік — виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін «фотографія»;

1900 рік — закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота;

1914 рік — льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 рік — у Києві розпочинається З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні);

1923 рік — Рада Послів держав Антанти приймає остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексією;

1939 рік — проголошують Першу словацьку республіку;

1956 рік — Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 рік — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 рік — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ — прапор України;

1994 рік — випускають реліз Linux 1.0.0;

2014 рік — у Харкові на Римарській вулиці стається перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 рік — перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.